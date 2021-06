PLT de Nova Odessa anuncia 8 novas vagas de emprego

Ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Nova Odessa, o PLT (Posto Local do Trabalho) anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de profissionais nas funções de consultor de cozinheira, mecânico de empilhadeira e vendedor de seguros, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo apenas nesta terça-feira, dia 8, para [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

COZINHEIRA – Com experiência na função comprovada

FISCAL DE PERDAS – 2º grau completo, experiência mínima de 3 anos na função, Excel, experiência com sistemas de CFTV, lacração de veículos. Rondas internas no CD, rendição do time de vigilância, lacração dos veículos, auditoria de cargas de expedição, investigações internas, busca por imagens no sistema de CFTV, envio de e-mails com relatórios diários, preenchimento das planilhas de indicadores.

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA / MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA / AJUDANTE DE MECÂNICO – Todos com experiência na função.

MOTORISTA OP. DE MUNCK – Categoria E, experiência comprovada.

OPERADOR DE MÁQUINA ROTATIVA DE ESTAMPAR – Com experiência na função.

OPERADOR DE MÁQUINA ROTATIVA DE ESTAMPAR QUADRO – Com experiência na função.

TOSADOR DE CÃES E GATOS – experiência mínima de 2 anos, com habilitação no mínimo B.

VENDEDOR DE SEGUROS – Ensino Médio completo, experiência em vendas de seguros, certificação SUSEP no órgão regulador.