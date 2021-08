PLT de Nova Odessa anuncia 22 vagas de emprego para esta terça

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 22 profissionais nas funções de agente escolar, assistente de cobrança, auxiliar administrativo, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo nesta terça-feira (03/08) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AGENTE ESCOLAR – Com experiência como inspetor de alunos.

ASSISTENTE DE COBRANÇA e AUXILIAR DE COBRANÇA PCD – Ensino Médio completo. Desejável superior em Administração ou afins. Conhecimento no pacote Office. Realiza cadastro de clientes, analisa limite de crédito e pesquisa pendências em órgãos de proteção. Controla pagamentos, acompanha faturas em andamento e faz cobrança de valores em aberto.

ASSISTENTE DE FATURAMENTO e ASSISTENTE DE FATURAMENTO PCD – Superior completo ou cursando em Administração ou afins. Conhecimento no pacote Office. Responsável por emitir, classificar e conferir notas fiscais e boletos de cobrança, calcular impostos e retenções e controlar pedidos faturados.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Experiência na área, cursando ou formado(a) em Administração de Empresas. Desejável conhecimento de Informática e no sistema imobiliário Ingaia. Habilitação na categoria A ou B. Atendimento ao cliente (ativo e receptivo), contatos via e-mail com o cliente, realizar agendamento dos clientes na empresa, realizar a programação da agenda dos engenheiros e consultores, utilizar as redes sociais da empresa para divulgação e captação de clientes, encaminhar apresentação da empresa para futuros clientes (pessoa jurídica e física) e network. Buscamos candidatos que tenham comunicação, gostam de ajudar pessoas, solucionar problemas, proativa(o), trabalho em equipe, planejamento e organização para executar as atividades.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Masculino, de 20 a 32 anos, Ensino Médio completo, CNH B, curso de empilhadeira, realizar carga e descarga, efetuar carregamento de mercadorias, conferir NF de compra e conferência física do produto.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Com experiência CNH A/B, até 35 anos.

BALCONISTA DE SORVETERIA – Feminino, com experiência em atendimento, de 35 a 55 anos.

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – Manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de ar condicionado; instalação de equipamentos; pressurização a vácuo; conhecimento em manutenção geral e elétrica; disponibilidade de horários.

PINTOR AUTOMOTIVO e PINTOR AUTOMOTIVO PCD – Ensino Médio completo. Cursos de qualificação na área. Responsável por realizar pinturas da superfície de veículos como automóveis, ônibus, caminhões, entre outros; polimento e retoque; providenciar desmonte e preparar a lataria e peças, seguindo normas de segurança, qualidade e meio ambiente.

VENDEDOR/BALCONISTA – Com experiência em venda de materiais elétricos e construção.

Outras funções: TECELÃO / OPERADOR DE MÁQUINA INDIGO / ENGRUPADOR / OPERADOR DE TECELAGEM / ESTAGIÁRIO CURSANDO QUÍMICO ou TÊXTIL / OPERADOR DE MÁQUINA / FERRAMENTEIRO / MECÂNICO DE MANUTENÇÃO GERAL / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL / APRENDIZ / PEDREIRO / SOLDADOR.