PLT de Nova Odessa anuncia 15 vagas de emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de profissionais de níveis Fundamental e Médio para 15 vagas, nas funções de ajudante de produção, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo apenas nesta quarta-feira (19/05) para [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE DE USINAGEM – vaga para rapazes com curso do Senai em ecânica, Ferramentaria ou Projetos de Máquinas, curso de AutoCAD e Solid Works. Necessário saber metrologia.

AJUDANTE – vaga para pessoas com ensino fundamental, acima de 24 anos, experiência de 6 meses. Desempenhará funções de carregamento e descarregamento de caminhões e sacarias. Trabalhará em altura. Será fornecido curso NR35.

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – vaga para pessoas com ensino médio completo, que já tenham trabalhado em linha de produção e com conhecimento em tipos de chaves (fenda, philips, torks). Irá trabalhar com parafusadeira pneumática. Requisitos: realizar desmontagens dos diversos eletrônicos e toners obsoletos; realizar a reposição dos materiais, retirando os materiais de commodites e resíduos, após a desmontagem dos eletrônicos; poderá realizar a limpeza dos plásticos, retirada de etiquetas, parafusos e insertos metálicos; realizar organização e limpeza das bancadas.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – vaga para pessoas com ensino médio completo, curso de Mecânica, Elétrica e curso NR-10. Irá realizar manutenções hidráulicas, elétricas, mecânicas e pneumáticas em todas as linhas de produção, moinho, máquina de fios. Requisitos: experiência com manutenção de maquinários como moinho, manutenção de peças pneumáticas, maquinários de grande porte.

EMPACOTADOR PCD – vaga para pessoas com ensino fundamental completo. Irá realizar atendimento ao cliente, embalar mercadorias, prestar suporte às operadoras de caixa quanto à confirmação de preços e produtos, organizar os carrinhos e cestinhas na loja e estacionamento, organização e limpeza do local de trabalho. Horário: das 14h às 22h20. Salário: R$ 1108,66. Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico e Odontológico.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – vaga para pessoas com ensino médio, acima de 24 anos, experiência de 1 ano e ter trabalhado com empilhadeira GLP. Certificado de operador de empilhadeira e reciclagem em dia.

ENROLADOR – vaga para pessoas com Ensino Fundamental, acima de 24 anos, experiência de 6 meses. Fará lonamento em caminhões como amarrações e dobras de lona, além de ajudar no carregamento e descarregamento de caminhões. Trabalhará em altura. Será fornecido curso NR35.

DESENHISTA – com conhecimento em auto CAD e software 3D.

OPERADOR E PROGRAMADOR DE ELETROEROSÃO A FIO – com experiência na função.

OPERADOR E PROGRAMADOR DE CNC – com experiência na função.

OPERADOR DE TURBO – com experiência na função.

PINTOR INDUSTRIAL – com experiência na função.

PIZZAIOLO – masculino, com experiência na função.

TECELÃO E ASSISTENTE DE TECELÃO – masculino, com experiência na função.

TOSADOR DE CÃES E GATOS – experiência mínima de 2 anos, com habilitação no mínimo B.