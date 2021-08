PLT de Nova Odessa anuncia 14 vagas de emprego pra quinta

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 14 profissionais para a iniciativa privada, para funções como Amarrador de Ferragem, Auxiliar de Administração, Auxiliar de Contabilidade, Consultor de Vendas e Entregador, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo nesta quinta-feira (19/08) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AMARRADOR DE FERRAGEM – Com experiência na função.

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO – Primeiro emprego, com curso Técnico de Administração. Maior de 18 anos.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE – Conhecimento nas rotinas de lançamentos e conciliações contábeis (fiscal, financeiro e folha de pagamento), classificação e lançamentos de ativos imobilizados e depreciações, classificações de despesas, participação nas apurações de impostos e preenchimento de guias de recolhimento, e elaboração das demonstrações contábeis. Importante destacar no currículo a experiência nas atividades do departamento. Vale alimentação + vale transporte + convênio médico após experiência.

AUXILIAR DE DEPTO PESSOAL – Admissão, rescisão, cálculo da folha de pagamento, férias, 13º, Rais, Dirf, apuração de impostos, noções em eSocial e conhecimento sobre legislação trabalhista. Boa comunicação, dinâmico e que tenha objetivo de crescer dentro da empresa; Cursando administração ou áreas afins. Pacote Office; Conhecimento no Sistema Domínio Folha será um diferencial. Vale alimentação + vale transporte + convênio médico após experiência.

AUXILIAR DE DEPTO FISCAL – Conhecimento nas rotinas fiscais, escrituração de notas fiscais; apuração de impostos, (ICMS, PIS COFINS, ISS, IR, CSRF). Entrega de obrigações (GIA, SPED, DCTF, Reinf e Simples Nacional). Classificação fiscal de produtos. Cursando Administração, Contabilidade ou áreas afins, pacote Office, boa comunicação e habilidades com o trabalho em equipe. Importante destacar no currículo a experiência nas atividades do departamento. Vale alimentação + vale transporte + convênio médico após experiência.

AUXILIAR DE TI – Cursando Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins. Habilidade para o trabalho em equipe. HTML, CSS, Java Script, PHP, Delphi, Redes e Sistemas, manutenção e configuração de máquinas e impressoras. Importante destacar no currículo a experiência nas atividades do departamento. Vale alimentação + vale transporte + convênio médico após experiência.

CONSULTOR DE VENDAS – Ambos os sexos, ensino médio completo, saber informática Windows e Excel, experiência em atendimento ao público, vendas e telemarketing, disponibilidade para trabalhar aos sábados.

ENTREGADOR DE GÁS E ÁGUA – CNH A/B, para trabalhar das 8h às 13h e das 17h às 21h.

ESTAGIÁRIO EM TÉCNICO ADM. OU TÉCNICO CONTÁBIL – Estar cursando qualquer desses dois técnicos, maior de 16 anos, ambos os sexos.

MÉDICO VETERINÁRIO – Com experiência na função.

MOTORISTA CARRETEIRO – CNH “E” e em dia, ficará até 15 dias viajando.

PEDREIRO – Conhecimento em alvenarias geral, rebocos, instalação de pisos e revestimentos, empresa está oferecendo diferencial no salário para interessados.

PROFESSOR DE INGLÊS – Com experiência na função.

TECELÃO – Com experiência na função.