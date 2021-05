PLT de Nova Odessa anuncia 10 vagas de emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou que está recebendo currículos via e-mail, para a seleção de profissionais nas funções de ajudante de usinagem, auxiliar de manutenção, mecânico de manutenção, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo apenas na segunda-feira, dia 24, para [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE DE USINAGEM – vaga para rapazes com curso do Senai em Mecânica, Ferramentaria ou Projetos de Máquinas, curso de AutoCAD e Solid Works. Necessário saber metrologia.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – vaga para pessoas com ensino médio completo, curso de Mecânica, Elétrica e curso NR-10. Irá realizar manutenções hidráulicas, elétricas, mecânicas e pneumáticas em todas as linhas de produção, moinho, máquina de fios. Requisitos: experiência com manutenção de maquinários como moinho, manutenção de peças pneumáticas, maquinários de grande porte.

EMPACOTADOR PCD – vaga para pessoas com ensino fundamental completo. Irá realizar atendimento ao cliente, embalar mercadorias, prestar suporte às operadoras de caixa quanto à confirmação de preços e produtos, organizar os carrinhos e cestinhas na loja e estacionamento, organização e limpeza do local de trabalho. Horário: das 14h às 22h20. Salário: R$ 1.108,66. Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico e Odontológico.

COORDENADOR DE CANAL CORPORATIVO – vaga para pessoas com Superior Completo. Experiência: Acima de 5 anos. Área de Formação: Administração de Empresas; Gestão Estratégica de Negócios e afins. Habilitação B (carro próprio). O Coordenador de Canal Corporativo atua no gerenciamento de toda a operação de vendas corporativa, gerindo processos e pessoas. Reporta-se a ele, as posições de Supervisores e indiretamente consultores de vendas. Requer a este perfil, a capacidade de influenciar pessoas e geri-las com alto nível de precisão para obter os resultados esperados. Faz parte de seu escopo o gerenciamento dos processos de canal corporativo, visão e ações estratégicas para angariar novos clientes PJ, MEI e outros; garantir padrão de qualidade, administrar, estabelecer e apresentar resultados estratégicos e táticos; buscar novas oportunidades de vendas, atentando-se as inovações do mercado.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (03 vagas) – vaga para pessoas com experiência anterior em manutenção no setor de fundição e/ou máquinas ferramentas.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (02 vagas) – vaga para pessoas com experiência anterior em manutenção no setor de fundição e/ou máquinas ferramentas.

OPERADOR DE MÁQUINA FERRAMENTA (5 VAGAS) – com experiência COM Centro de Usinagem, Torno CNC ou Mandrilhadora.

OPERADOR E PROGRAMADOR DE ELETROEROSÃO A FIO – com experiência na função.

OPERADOR DE TURBO – com experiência na função.

TOSADOR DE CÃES E GATOS – experiência mínima de 2 anos, com habilitação no mínimo B.