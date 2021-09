PLT anuncia 13 vagas de emprego pra essa terça

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 13 profissionais para a iniciativa privada, para funções como Ajudante, Ajudante de Pátio, Barman, Chapeiro, Encanador, Garçom, Pedreiro, Servente, Tecelão e Contra Mestre, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo nesta terça-feira (28/09) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE – Masculino, com CNH A/B.

AJUDANTE DE PÁTIO – Maior de 18 anos, masculino, já ter cumprido o serviço militar ou a dispensa. Salário inicial R$ 1.345,00, mais cesta básica e bonificação, conforme o rendimento de trabalho. Os interessados deverão comparecer a Rua Alberto Eichman, 119, Jd. Santa Rosa – atrás do Salão de Festas Level Mont, das 7h30 às 17h.

BARMAN – Com experiência na função.

CHAPEIRO – Profissional com experiência em lanches e porções, masculino, para trabalhar de 3ª à sábado, das 16h às 22h. Não fumante.

ENCANADOR – Para instalação de aquecimento de água com energia solar.

GARÇOM – Com experiência na função.

PEDREIRO – Com experiência, para trabalhar em obra de construtora.

SERVENTE – Com experiência, para trabalhar em obra de construtora.

EMPRESA TÊXTIL CONTRATA: TECELÃO / CONTRA MESTRE / OPERADORDE TINGIMENTO / SEPARADOR DE PEDIDOS / COLORISTA.