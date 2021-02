Playboy, Musa do BR, bumbum GG e mais

Brasileira Fabiana Britto bomba na Playboy Portugal

Com um ensaio sensual clicado pelo fotógrafo brasileiro Victor Galvão ,a modelo e ex participante do reality Grande Fratello, versão italiana da franquia Big Brother, a brasileira Fabiana Britto, 32 , está tirando o sossego dos italianos e do mundo inteiro ao postar fotos sensuais em seu perfil no Instagram em uma de suas postagens a legenda diz : “I’m Back” traduzindo voltei.

“Voltei em grande estilo pois o que é bonito é para se mostrar” revela a modelo que mora em Milão , Itália.

A beldade foi capa da Revista Playboy Portugal de setembro de 2018 ganhando o título de “revista mais vendida” em Portugal devido ao recorde de vendas.

Nataly Gonçalves concorre ao título de Musa do Brasileirão

Ela é linda, sexy, ama tirar foto, adora treinar na academia e possui um corpo escultural que arrasa chama a atenção por onde passa. Estamos falando da modelo Nataly Gonçalves, 27 anos, que está concorrendo ao posto de “Musa do Bragantino” no concurso Musa do Brasileirão. A linda loira quer realizar esta conquista por se tratar da realização de um sonho participar do evento.

Moradora da Praia Grande, no litoral sul paulista, Nataly se destaca na internet através de cliques onde demonstra seu shape sarado e muito charme para deixar os marmajos de plantão babando.

“É uma honra participar deste mega concurso. Abre várias oportunidades e estou apenas no inicio do projeto”, disse Nataly sobre a decisão de se incresver no concurso e as suas expectativas que a loira possui sobre as oportunidades que podem surgir.



Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios fotográficos. Para poder acompanhar mais sobre Nataly Gonçalves, basta seguir ela no seu Instagram @nahbast, onde possui mais de 17 mil seguidores.

Claudia Lazzaretti arrasa com corpo escultural e bumbum GG

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo belíssima Claudia Lazzaretti, que arrasa com seu corpo escultural e seu bumbum GG nas redes sociais.

Esplêndida e sensual, a loira vem se destacando cada vez mais na internet e aumentando seu número de seguidores, atualmente são mais de 10 mil seguidores, ganhando mais engajamento visando novas parcerias e patrocínios. Além disso, Claudia também brilha através de cliques onde demonstra seu shape perfeito e muito charme para deixar os marmajos de plantão babando. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas e seu bumbum gigante através de cliques na praia, piscina e nas academias.



Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Muito linda”, “Maravilhosa” e “Sensacional”, disseram alguns seguidores da bela. Para poder acompanhar mais sobre Claudia Lazzaretti, basta seguir ela no seu Instagram @claulazz.

Modelo e empresária Gislaine Bressan destaque nas redes sociais

Ela é uma mulher de personalidade, beleza rara e tem seu corpo todo tatuada que é a sua marca. Estamos falando da modelo e empresária Gislaine Bressan, que cada vez mais é destaque nas redes sociais aumentando seu engajamento, quantidade de seguidores e conseguindo patrocinadores, como da boutique @glamstore.floripa, de Florianópolis, onde ela posou para um clique utilizando uma linda peça desse loja.

Dessa vez, a musa tatuada revelou que pretende desenhar mais figuras no seu corpo, pois segundo ela ainda tem mais espaços para serem preenchidos na sua pele. “Irei fazer mais tatuagens e a próxima deve ser ainda nesse ano. Em breve irei revelar mais detalhes”, revelou Gisa, que é inspiração para as suas seguidoras nas redes sociais com seu estilo autêntico e original.



Para poder acompanhar mais sobre a musa tatuada Gislaine Bressan, basta seguir ela no seu Instagram @gisabressan, onde ela exibe toda a sua boa forma e sua rotina diariamente para seus mais de 80 mil seguidores.