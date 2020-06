Plataforma online oferece curso gratuito para o exame da OAB

No mês passado, a Coordenação Nacional do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) anunciou o adiamento da data de realização da segunda fase de sua prova, marcada agora para o dia 30 de agosto. Com as recomendações de distanciamento social e a interrupção de diversas atividades e a suspensão de aulas presenciais em virtude da pandemia do novo coronavírus, muitos estudantes que estão se preparando para o exame, precisaram adaptar suas rotinas de aprendizado e buscar novos recursos para manter não interromper os estudos. Neste contexto, a principal alternativa para grande parte dos candidatos ao exame da OAB são os conteúdos online. Para ajudar no processo de ensino destes alunos, a Kultivi, maior plataforma online de ensino gratuito no Brasil, oferece um curso completo e gratuito com videoaulas e materiais de apoio para o exame.

Disponíveis para qualquer dispositivo com acesso à internet, a Kultivi disponibiliza mais de 300 aulas do curso preparatório para a primeira fase, 80 para a prova da 2ª fase em prática penal e outras 80 aulas para a segunda fase em prática cível. Por meio da plataforma, os alunos podem acessar gratuitamente todo o conteúdo. “A lógica de funcionamento é simples, a plataforma é mantida pela venda de espaços publicitários para marcas parceiras que acreditam no projeto, além da captação de recursos na iniciativa privada. São empresas que querem desenvolver educação de qualidade no Brasil e atrelar sua marca a esse projeto. Dessa maneira, conseguimos oferecer um conteúdo de altíssimo padrão, ministrado por grandes profissionais e professores do mercado”, explica Claudio Matos, sócio idealizador da startup Kultivi.

Para facilitar o processo de aprendizado, os professores que ministram as aulas têm ampla experiência na preparação para o exame da OAB, com titulações elevadas, como especialistas, mestres e doutores. Para visualizar as aulas, basta entrar no site e fazer o cadastro com nome, sobrenome e e-mail, e criar uma senha. Além das aulas, os alunos podem encontrar, também, diversos outros materiais de apoio, como artigos e dicas de estudo.