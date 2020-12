Plataforma disponibiliza 700 personal trainers

Sprylife é uma plataforma nacional para você que quer contratar o seu personal trainer

A Sprylife é uma plataforma criada para unir o personal trainer e o aluno por mais resultados nos treinamentos, para propiciar meios para que o aluno possa manter e alcançar mais saúde. Além de proporcionar diversos benefícios para o aluno, é uma vitrine para o personal, que poderá disponibilizar seu trabalho a um número enorme de pessoas.

A plataforma possui mais de 700 personal trainers cadastrados em todo o Brasil. E o processo para fazer parte da rede de Sprylifers é muito simples: o interessado se cadastra no site www.sprylife.com.br, faz uma busca entre os professores cadastrados, que são profissionais altamente treinados, escolhe de acordo com a modalidade de condicionamento e a região em que deseja receber as aulas, depois é só realizar o contato, na própria plataforma por chat e acertar os trâmites. A plataforma não interfere sobre os valores que o personal deve cobrar e nem com relação às formas de pagamento. Personal e aluno têm liberdade para realizarem acordos que melhor lhes favoreça.

Na plataforma Sprylife há uma série de informações sobre cuidados com a saúde, a respeito exercício realizado de forma correta, respeitando idade, condições físicas e, principalmente, a saúde de quem começará ou já se exercita.

A plataforma tem cadastrados os mais variados profissionais de treinamento para diferentes perfis de pessoas. Crianças, jovens e pessoas da melhor idade podem encontrar um profissional na Sprylife.

Marcos Rodolfo Ramos Paunksnis, CEO da Sprylife, comenta que a ferramenta tem crescido muito, durante o período mais severo do isolamento social a plataforma tem tido papel fundamental para que as pessoas pudessem encontrar um profissional e manterem o corpo em atividade.

Sobre a Sprylife: Sprylife é uma plataforma desenvolvida exclusivamente para facilitar a busca pelo profissional mais indicado às necessidades e objetivos de pessoas que desejam iniciar atividades físicas ou que já treinam. A plataforma une profissionais habilitados ao exercício profissional como educador físico a alunos. O aluno tem a segurança de contratar um profissional com CREF ativo para ter treinos personalizados que potencializem as chances de ótimos resultados com o máximo de eficiência. Veja mais em: https://www.sprylife.com.br