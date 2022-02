Plantios do Disque Árvore seguem nos bairros

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com o programa Disque Árvore. Desde sua implantação foram realizados 445 plantios em residências dos bairros 31 de Março, Centro, Jardim Pérola, Sartori, Jardim Esmeralda, Parque do Lago, Vila Linópolis, Cidade Nova, Jardim Europa, San Marino, Rochelle, Planalto do Sol, Reserva Centenária, Mollon, entre outros. Integrando o Plano de Arborização Urbana de Santa Bárbara d’Oeste, a ação é gratuita à população e pode ser solicitada via telefone.

O Disque Árvore funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, por meio do telefone 3464.9010. A pessoa, ao entrar em contato, responderá os questionamentos de um cadastro e a Secretaria incluirá ao cronograma de plantios.

Espécies adequadas para a arborização urbana poderão ser escolhidas e, posteriormente, as equipes de trabalho se deslocarão até o local para abertura de quadro e plantio de árvore sem custo algum.

Entre as espécies disponíveis para o plantio estão Aldrago, Calabura, Cassia-imperial, Escova-de-garrafa, Grevilha-anã, Ipê-amarelo, Ipê-branco, Jacarandá-mimoso, Melaleuca, Magnólia-amarela, Oiti, Pata-de-vaca, Pau-ferro, Quaresmeira, Resedá e Sibipiruna, conforme disponibilidade.

Arborização urbana e plantio

Somente em 2021 foram plantadas mais de 16 mil mudas em APPS (Áreas de Preservação Ambiental) pela Prefeitura e DAE (Departamento de Água e Esgoto), além do “Disque Árvore”, serviço gratuito à população que visa harmonizar a árvore com a iluminação pública, ligação de esgoto, água, com o trânsito na calçada e integra um planejamento de arborização urbana já instituído no Município.

Nos últimos anos, mais de 50 mil mudas de árvores foram plantadas em Santa Bárbara d’Oeste. As ações de reflorestamento foram intensificadas, contribuindo para a preservação e recuperação dos mananciais que abastecem o Município. A projeção é plantar 250 mil árvores nos próximos 15 anos.