Plantio de mudas vai ao Ecoponto do Guanabara

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana, por meio da Unidade de Educação Ambiental, realizou nesta sexta-feira (5), uma nova ação do “Plantio das 100 mudas”, no Ecoponto do Guanabara. Foram plantadas duas mudas da espécie de Cabreúva e a atividade faz parte do “Mutirão dos 100 dias”, realizado pelas secretarias de Meio Ambiente e Obras e Serviços Urbanos.

Atualmente, a cidade conta com nove ecopontos nas regiões do Jardim dos Lírios, Jardim da Mata/Praia Azul, Jardim Bertoni, Jardim da Paz, Antônio Zanaga, Catharina Zanaga, Nova Carioba, Werner Plaas e Jardim Guanabara. Os locais funcionam de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sábado, das 8 às 17 horas, domingo e feriado, das 8 às 12 horas.