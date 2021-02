“Plantio das 100 mudas” chega ao Jardim da Paz

Dando sequência ao “Plantio das 100 mudas”, que faz parte do “Mutirão dos 100 dias de limpeza”, realizado pelas secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos, foi realizado nesta sexta-feira (26), o plantio de uma muda de Ipê Amarelo no Ecoponto no Jardim da Paz, localizado na Rua Estevam Carlos Vicentini. Participaram da ação o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, os membros do Grupo de Proteção Ambiental (GPA) e servidores das secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos.

Além do plantio, a ação teve como objetivo divulgar os ecopontos existentes na cidade e fortalecer a participação da população em questões ligadas ao meio ambiente, sobretudo, na necessidade e importância das denúncias de descartes irregulares.

Atualmente, a cidade conta com nove ecopontos nas regiões do Jardim dos Lírios, Jardim da Mata/Praia Azul, Jardim Bertoni, Jardim da Paz, Antonio Zanaga, Catharina Zanaga, Nova Carioba, Werner Plaas e Jardim Guanabara. Os locais funcionam de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sábado, das 8 às 17 horas, domingo e feriado, das 8 às 12 horas.