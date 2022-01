Como as plantas podem trazer mais saúde pro seu 2022

Avós curandeiras, mães benzedeiras e jovens intuitivas. Essas são as mulheres que usavam recursos da natureza para potencializar a cura de muitas enfermidades. Por conta das habilidades em transformar ervas, plantas e a energia dos cristais em remédio, elas acabaram sendo taxadas de bruxas, e acusadas injustamente. Fato é que essas figuras continuam a causar fascínio na humanidade.

É essa ancestralidade e empoderamento que a escritora, podcaster e pesquisadora Paige Vanderbeck resgata na obra Bruxaria Natural, publicada no Brasil pela Editora Mantra, em edição ilustrada. Por meio de oito capítulos, a autora compartilha a sabedoria da bruxaria verde, que transforma o cultivo de plantas, a observação das árvores e dos animais, o uso dos cristais e de outros conhecimentos em um método prático de potencialização da cura física e emocional em comunhão com a natureza.

“A bruxaria natural é uma prática e um estilo de vida, e também uma relação entre você e a Terra. A Terra ampara você, lhe dá sustento e cura, e você retribui. Quanto mais você investe em sua relação com a Terra, mais obtém retorno dela. Por meio do estudo de elementos naturais como plantas, condições do tempo, cristais e o cosmos, e do trabalho com eles, as bruxas entram em sintonia com os ciclos de crescimento, evolução, harmonia, vida e morte. A sabedoria da Terra é infinita, e assim também é o processo de aprendizado que as bruxas tanto apreciam.” (Bruxaria Natural, p.14)

Ao explorar filosofia, práticas, crenças ancestrais, além de compartilhar a história das bruxas ao longo dos séculos, Vanderbeck desmistifica mitos e equívocos sobre a magia natural. A autora revela que acreditar na medicina ocidental e na ciência não impede uma pessoa de também seguir o caminho da bruxaria. “Acreditar no poder da natureza e acreditar no poder da humanidade não se excluem mutuamente. Você pode se proteger com as vacinas e ao mesmo tempo com um ramo de arruda pendurado sobre a porta da frente”, afirma.

Mais que um guia introdutório para quem deseja explorar os presentes fornecidos pela natureza, Bruxaria Natural fornece as ferramentas certas para que os leitores possam descobrir como conectar a vida moderna com os antigos conhecimentos das bruxas, que são passados de geração em geração, a fim de encontrar o equilíbrio, harmonia e despertar a magia que existe dentro de cada um.

Ficha técnica

Título: Bruxaria Natural

Autora: Paige Vanderbeck

Editora: Mantra

Assunto: Espiritualidade/Bruxaria

ISBN: 9786587173153

Edição: 1ª edição, 2021

Lançamento: 21 de dezembro

Número de páginas: 176

Preço: R$ 56,90

Onde comprar: https://amzn.to/3pUftUi

Baixe AQUI a capa de “Bruxaria Natural” em alta resolução.

Sobre a autora: Paige Vanderbeck sempre curtiu tudo o que é místico e o inacreditável. Ela apresenta o The Fat Feminist Witch Podcast e escreve sobre bruxaria moderna, aceitação do próprio corpo e feminismo, para publicações como Medium, Revelist, The Dot e Flare. Você também pode encontrar o trabalho de Paige em seu site, TheFatFeministWitch.com

Redes Sociais:

Twitter: @fatfemnistwitch | Instagram: @FatFemnistWitch

Sinopse: Vivenciar a bruxaria natural é resgatar esses saberes, se autoconhecer, acordar a sua intuição, fluir com o natural, redescobrir os seus dons de cura, é se empoderar para viver em plenitude e harmonia na vida moderna.

Este é o poder da bruxaria verde! Desperte em você o reconhecimento da sacralidade da terra e o respeito aos seus ciclos. Reconheça e aprecie os movimentos da lua e o feminino, o fluxo da energia das ervas e dos cristais, o poder curativo dos óleos essenciais e a intuição em conexão com os oráculos.

Esta obra lhe ajudará a trilhar este caminho, com uma ampla variedade de instruções e dicas práticas.

Qualquer pessoa pode ser uma bruxa – Enriqueça sua biblioteca com este manual, que vai empoderar tanto bruxas iniciantes quanto praticantes experientes.

Criando um espaço natural – Transforme sua casa em um santuário natural e descubra como preparar seu espaço para se tornar um local de poder natural e a fonte de sua energia mágica.

Magia de verdade – Aprenda o que palavras como “magia” e “energia” significam na prática para as bruxas.