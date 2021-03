Plantão psicológico grátis alcança mais 14 em Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no sábado (20), a segunda edição do Projeto “Plantão Psicológico AGAP – Acolhimento Genuíno de Atenção Psicológica”. Desta vez o programa atendeu, de forma espontânea, sem agendamento, 14 pessoas no Ambulatório de Especialidades, entre às 8h e 12h.

Durante os trabalhos o secretário da Saúde, Dr Nivaldo Luís Rodrigues, esteve no Ambulatório acompanhando as ações. “Aos poucos vamos avançando com os trabalhos voltados à Saúde Mental. Os Plantões Psicológicos estão acontecendo a cada 15 dias e neste sábado teve o segundo plantão deste ano”, destacou o secretário.

Foram 14 atendimentos realizados por seis profissionais (psicólogos e estagiários). No primeiro plantão, do dia 6 de março, quando iniciamos o projeto, foram 21 atendimentos”, cita. Segundo a Secretaria de Saúde, o foco do programa é atender, sempre respeitando todas as normas sanitárias n pandemia de Covid-19, as pessoas em situação de crise, reduzir o sofrimento dos cidadãos e, assim, diminuir a demanda em outras áreas.

No plantão psicológico gratuito, o atendimento imediato e emergencial é voltado para as pessoas em momentos de crise, luto, ideação suicida, depressão, sofrimento extremo, desamparo, desesperança e desespero – ou seja, “situações em que não consegue enxergar uma saída” –, e demais emergências psicológicas e emocionais.

“Notamos que muitas pessoas, que procuraram pelo atendimento, apresentam sintomas de crise de pânico e até em pensamentos suicidas. Até por conta do período de pandemia que estamos vivenciando, o Plantão terá a função de auxiliar e tratar pessoas”, alertou Nivaldo.

Paralelo ao projeto “Plantão Psicológico”, a Prefeitura de Nova Odessa contratou novos médicos e implantou os mutirões psiquiátricos. “Além dos atendimentos com os médicos psiquiatras durante a semana, mantemos aos sábados, durante todo o dia, com horário agendado”, destaca o secretário da pasta.

“Para isso, contratamos mais dois médicos, e um terceiro, que estava afastado, retornou as atividades, com isso devemos praticamente zerar a fila de espera, que chegou a 957 pacientes (entre primeira consulta e retorno), até o final do mês de abril. E o mais importante disso tudo não são os números e sim que as pessoas estão sendo cuidadas, ouvidas”, destacou Dr. Nivaldo.

O “Plantão Psicológico” ocorre a cada 15 dias, sempre sem a necessidade de agendamento. O próximo está marcado para este dia 3 de abril. “Só tenho a agradecer a todos os envolvidos nestes projetos e ao prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder) que nos dá a oportunidade de proporcionar um melhor atendimento, mais humanizado, para todos”, conclui.