Plano de saúde é a terceira prioridade do brasileiro

Os costumes dos brasileiros mudaram com a pandemia, em vista do avanço da contaminação pelo coronavírus e do distanciamento social, as pessoas continuam tendo como uma das preocupações prioritárias – ter um plano de saúde e conseguir pagar por esse serviço, como forma de ter uma segurança em caso de emergência. Os cuidados com a saúde estão na lista de prioridades conforme mostra um levantamento feito pelo Instituto Vox Populi (IESS), que comparou os desejos de consumo em quatro momentos (2015, 2017, 2019 e 2021), e ter um plano de saúde é o terceiro propósito dos consumidores no ranking, após casa própria e educação de qualidade.



O estudo traz inclusive a satisfação de quem tem plano de saúde e precisa de atendimento em tempos de pandemia. Mas existe uma parcela grande da população que não tem condição de arcar com os custos de um plano de saúde.

Pensando nesse público, VidaClass oferece uma plataforma com serviços de saúde com desconto e valores a partir de R$19,90, o beneficiário tem acesso a serviços médicos, dentistas, exames de imagens e laboratoriais, consultas e telemedicina.



“Os preços dos planos de saúde estão cada vez mais absurdos e o SUS ajuda muito, mas está superlotado, principalmente por conta da pandemia. Somos uma alternativa eficaz para proporcionar serviços de saúde com qualidade e com preços que cabem no bolso dos brasileiros. Nossos agendamentos são realizados em tempo real e sem burocracia”, explica Vitor Moura, CEO da Vida Class.



Vida Class disponibiliza também o VC Delivery – uma farmácia digital que oferece ao consumidor a comodidade de receber seus medicamentos e itens de higiene e beleza em casa. Os remédios controlados são vendidos a partir do envio da prescrição médica eletrônica e tudo isso com um sistema de segurança certificado visando a proteção dos dados dos consumidores. A plataforma oferece também descontos nas principais farmácias do País e a entrega está disponível em todo o território nacional.





Sobre a Empresa – Criada em 2014, a VidaClass é uma startup que promove acesso a diversos serviços na área da saúde. Entre eles, médicos, dentistas, exames de imagens e laboratoriais, consultas multiprofissionais, pacotes hospitalares, seguro de diária, internação hospitalar e benefícios farmacêuticos. Atualmente, existem mais de 25 mil profissionais de saúde cadastrados na plataforma e mais de 200 mil usuários.