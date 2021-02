Trânsito da entrada da cidade será reformulado

Problema antigo em Americana, o trânsito caótico da entrada da cidade de Americana deve enfim ter uma reformulação.

De acordo com Pedro Peol (PV), agora responsável pelo trânsito do município, afirmou que o projeto está em fase final e em breve será enviado ao prefeito Chico Sardelli (PV) para análise.

Em conversa com a imprensa, Pedro e Chico já soltaram pelo menos uma duas mudanças que terão. A retirada da guarita da Gama existente no local e que está abandonada há anos e a utilização dos espaços no Portal. Segundo Chico, a ideia é transformá-los em pontos de informação aos turistas e visitantes.

Pedro afirmou que enquanto a obra for executada no centro da via, o trânsito será direcionado para as laterais e quando for executada nas laterais, o trânsito fluirá pelo meio.