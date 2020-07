Plano de Mobilidade Urbana é aprovado na Câmara de Nova Odessa

“É um momento histórico para Nova Odessa. O município ter o seu primeiro Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que traz uma mudança de paradigma: prioriza as pessoas em detrimento dos veículos”. Assim o vereador Elvis Ricardo Garcia, o Pelé (PSDB), definiu o projeto da Prefeitura de Nova Odessa aprovado na sessão da Câmara desta semana com a inclusão de 14 emendas. O PlanMob é resultado de várias audiências públicas, sugestões populares e a união de forças.

O projeto foi elaborado pela Prefeitura levando em conta os debates com diferentes segmentos da sociedade e agora teve melhoramentos e o aval no Poder Legislativo. Houve a realização de audiências nas quatro regiões do município, abertas à participação de toda a população. Depois, a Câmara também promoveu encontros públicos para ouvir e dialogar com a comunidade.

Enquanto tramitava no Legislativo, o Projeto de Lei Complementar nº 4/2019 recebeu 16 emendas elaboradas por vereadores, das quais 14 foram aprovadas nas últimas semanas. Com isso, houve a inserção de obras e sugestões de melhoras propostas pelos vereadores Avelino Xavier Alves, o Poneis (PSDB), Tiago Lobo (PV), e o presidente Vagner Barilon (PSDB).

São adequações e prolongamento de vias urbanas, implantação de ligações em ruas, plano de revisão das linhas de ônibus existentes, a composição do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, a definição de polos geradores de tráfego, a ampliação de vagas de estacionamento na área central, a padronização de calçadas, implantação de semáforos acessíveis e as ciclovias/ciclofaixas.

“É preciso destacar o trabalho iniciado com o (secretário-adjunto de Finanças da Prefeitura) Achille Nicola Fosco nas audiências públicas, que depois encaminhou pra Câmara”, ressalta o vereador Pelé. O líder do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) na Câmara Municipal garante que o PlanMob irá “trazer muitos benefícios” para a cidade. “Pensa e planeja a mobilidade do município”, resume.

Conforme o vereador frisa, o plano programa as ações de modo integrado, com uso e ocupação do território. “Para o município se desenvolver de modo ordenado. É algo de suma importância e muito bem elaborado, contando com a colaboração dos vereadores”, reforça Pelé. “Acima de tudo uma necessidade atual, haja vista que vivemos em uma região integrada como é a de Campinas”, finaliza.

O vereador e presidente da Câmara, Vagner Barilon (PSDB), também elogia a peça do planejamento do município. “Vai orientar toda a mobilidade do município pelos próximos 10 anos”, garante. “Também é possível o município pleitear verbas estaduais e federais para investimentos no setor”, completa Barilon. O projeto retorna nas próximas semanas para ser votado, em redação final, pela Câmara.