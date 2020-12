Planeta teve 2º novembro mais quente da história em 2020

O planeta se superou no mês passado, já que novembro de 2020 ficou em segundo lugar na história, ultrapassando novembro de 2019 para o segundo lugar. Além disso, o ano até o momento (janeiro a novembro) e a temporada de três meses (setembro a novembro) ficaram em segundo e terceiro lugares mais quentes, respectivamente, de acordo com os cientistas dos Centros Nacionais de Informação Ambiental da NOAA.

O calor excepcional também fez com que a cobertura de gelo do mar Ártico derretesse para a segunda menor cobertura registrada em novembro. Aqui está mais do último relatório climático global mensal da NOAA:

Clima pelos números – Novembro de 2020

A temperatura média global da terra e da superfície do oceano em novembro de 2020 foi de 1,75 graus F (0,97 de grau C) acima da média do século XX. Esta é a segunda maior temperatura registrada em novembro – um pouco abaixo da de novembro de 2015 – e excede a agora terceira maior temperatura média observada em novembro de 2019.

O Hemisfério Norte teve seu novembro mais quente já registrado, com o Hemisfério Sul tendo seu nono mais quente. As variações de temperatura mais notáveis ​​foram sentidas em partes contíguas dos EUA, norte da Europa, norte da Rússia, Austrália, centro e sul da América do Sul, Oceano Pacífico Norte e Mar de Bering. Os dez membros de novembro mais quentes do mundo aconteceram desde 2004, com cinco deles ocorrendo recentemente, em 2013.

Temperatura Global

A temperatura global da terra e do oceano no ano até o momento (até novembro) foi 1,80 graus F (1,00 grau C) acima da média do século 20, tornando-se o segundo ano mais quente no recorde de 141 anos – apenas 0,02 de a grau F (0,01 de grau C) mais frio do que o mesmo período em 2016.

A estação – outono meteorológico ou primavera , dependendo do hemisfério – viu uma temperatura média global combinada da terra e do oceano de 1,64 graus F (0,91 de um grau C) acima da média de 57,1 graus F (14 graus C). Este período de três meses foi classificado como o terceiro mais quente já registrado, atrás das temporadas de 2015 e 2019..

De acordo com uma análise estatística feito por cientistas do NCEI, é muito provável que 2020 esteja entre os três anos mais quentes já registrados.

Outros eventos climáticos notáveis ​​neste relatório

A cobertura de gelo do mar Ártico quase recuou: a cobertura de gelo do mar Ártico no mês passado foi de 16,0% abaixo da média de 1981-2010, a segunda menor extensão de novembro registrada, atrás de 2016.

O outono teve um calor extraordinário: este foi o segundo outono mais quente para o Hemisfério Norte já registrado, atrás do outono de 2015 por apenas 0,02 de grau F (0,01 de grau C). Enquanto isso, a Europa viu seu outono mais quente da história.

Um calor sem precedentes envolveu metade do mundo: os primeiros 11 meses de 2020 foram os mais quentes já registrados no Hemisfério Norte, superando o recorde anterior estabelecido em 2016 em 0,09 de grau F (0,05 de grau C).

O hemisfério sul teve seu quinto ano mais quente já registrado.