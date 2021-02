Planejavam passar o dia furtando fios, mas Gama ‘travou’ ação

Controle da Guarda Municipal informou a equipe de patrulhamento que havia indivíduos no interior de uma empresa, na Rua Carioba, em Americana, na prática de furto. Com as informações, as viaturas se deslocaram até o local onde viram um buraco no muro feito pelos criminosos, também avistaram dois indivíduos que tentaram fugir, porém sem êxito, detidos ainda no interior da empresa.

Com um dos indivíduos havia uma quantia em dinheiro e uma chave de um veículo. No porta malas do mesmo, foi localizado 2 baterias e um rolo de cobre. No interior da empresa, os indivíduos haviam cortado vários cabos e separado aproximadamente 30 metros de cobre, avaliados em R$ 2.000,00 reais.

O veículo foi apreendido juntamente com os objetos usados para cortar os fios, as baterias e cabos elétricos foram devolvidos ao responsável. O dois indivíduos foram presos e encaminhados a cadeia publica de Sumaré

Segundo o subinspetor que acompanhou a ocorrência, a dupla estava preparada para passar o dia todo retirando cabos elétricos, pois levaram até galões de água para o interior da fábrica.