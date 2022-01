Planejar é preciso, por Gino Gragnani

“Se você consegue sonhar algo, você consegue realizar!” essa frase de Walt Disney que é bastante inspiradora, também é a mais pura realidade.

A base de toda grande jornada e todas as grandes conquistas certamente está na capacidade do ser humano sonhar e de ser visionário, e não é diferente nos negócios.

No entanto, uma vida de sucesso não se baseia só em sonhos! Eles são imprescindíveis é verdade, mas para torná-los realidade é fundamental ter um excelente planejamento, com metas e objetivos realistas e claros.

Por exemplo, de que adianta ter um veleiro e saber navegar se você não tem uma rota e não sabe para onde quer ir!

Quem não conhece a família Schurmann e suas viagens pelo mundo a bordo de um veleiro? Enganam-se aqueles que pensam que o sucesso deles ocorreu apenas por uma vontade de uma loucura impensada. Segundo o capitão Vilfredo Schurmann foram 10 anos de planejamento em terra. Aulas na Marinha, cursos de primeiros-socorros, técnicas básicas de odontologia, campeonatos de vela em oceano. Isso sem contar toda a logística financeira.

E no mundo dos negócios é comum encontrarmos empresário que as vezes mal sabe “onde está”! Deixar a vida levar, seguir apenas a favor do vento não é uma opção.

Tenho a oportunidade de conversar com muita frequência com empresários de pequenas e médias empresas e o que eu noto é que muitos deles temem que o planejamento possa deixar suas empresas inflexíveis, e que isso pode ser uma perda de tempo importante.

O fato de adotar o planejamento estratégico como uma ferramenta de gerenciamento de sua empresa, não significa engessar a tomada de decisões, mas sim dar um sentido maior e apoiar na tomada de decisão! Sempre com foco no propósito, ou se quisermos ser mais poéticos, nos sonhos!

Como diz Peter Drucker, “O pai da administração moderna” : “Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas sim com o futuro de decisões do presente”

Assim, não planejar significa ser escravo do trabalho com muitas obrigações e sem conhecer com exatidão se os resultados conquistados são consistentes ou se são os melhores que poderiam ser alcançados.

As vezes a sorte pode levar um ou outro afortunado a conquistar o sucesso profissional, financeiro ou pessoal, mas depender da sorte não é uma boa escolha, é como jogar na loteria da mega sena, as chances são de 1 em 50 milhões!

Portanto, mesmo sabendo onde se quer chegar, possuir sonhos e objetivos não é suficiente. É preciso ter muita determinação e investir uma parte de seu tempo e o da sua equipe no planejamento estratégico de seu negócio.

Planejar é essencial para o uso racional dos recursos de uma empresa e para construir um negócio sustentável e próspero. Não importa o tamanho da empresa, nem o tempo de sua existência, afinal os ambientes de negócio se modificam o tempo todo. Novas tecnologias, novos hábitos de consumo, novas demandas e tendências estão sempre surgindo.

E é preciso estar atento a tudo isso e revisar constantemente a forma como se faz tudo isso, ou seja, seus processos de produção, de atendimento de clientes, de gestão de pessoal, etc.

Muitos empreendedores se baseiam na sua intuição e na experiência vivida para conduzir os seus negócios, e isso não está errado! O equívoco está em depender apenas disso para tocar o barco!

É preciso colocar esta intuição no papel e compartilhar com todos os envolvidos no processo! Estudar os perigos em potencial que você pode enfrentar e também as oportunidades que podemos ter e nos beneficiar.

Analisar os pontos fortes e fracos, buscar soluções para os fracos e potencializar os fortes. Olhar de forma diferente, abrir os horizontes!

Ter clareza dos mercados que se quer atender, conhecer profundamente os clientes, suas necessidades, anseios e receios para criar e desenvolver produtos e serviços diferenciados e processos mais eficientes que atendam as demandas esperadas pelo mercado.

E aqui uma dica importante! Muita atenção com as pessoas! São elas que compram, usam e falam de sua empresa, é preciso conhecê-las se você quiser encantá-las e deixá-las satisfeitas com o que você oferece. Não podemos deixar de recomendar também que estejam atentos a conquistar novos clientes sem deixar de manter os atuais, cuidando sempre de garantir a sua satisfação!

Identificar e monitorar a concorrência faz parte de um bom planejamento estratégico, saber onde eles são bons e onde são frágeis e que caminho estão seguindo é fundamental!

E não se esqueça de avaliar, capacitar e motivar a sua equipe, afinal é a equipe que executa as atividades do planejamento estratégico e o coloca em marcha.

Dar conhecimento do objetivo e de onde se deseja chegar e como isso será alcançado, dando significado às atividades da equipe é uma das etapas mais importantes do planejamento de qualquer organização. Ter um alinhamento com a equipe ao redor de um propósito inspirador associado a boas práticas de gestão de pessoas é garantir pelo menos 50% do sucesso da jornada!

E por fim, mas não menos importante, tenha atenção e controle sobre as despesas e investimentos, isso também é planejamento, pois no mundo dos negócios nada substitui o lucro.

Embora possa parecer difícil e complicado, planejamento estratégico é necessário para qualquer organização que tenha ambições de crescer de forma sustentável e se destacar no mercado, independente do ramo de atividade.

Se necessário, podemos buscar ajuda em especialistas nesse assunto que poderão ajudar os empreendedores que desejam dar um salto nos seus resultados e passar para um degrau superior na sua gestão, equacionando suas dificuldades na área.

*Gino Gragnani é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiros da USP, Pós graduado em gestão estratégica e econômica de negócios pela FGV e consultor associado da Certh Consultoria Empresarial