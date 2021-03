PL de Willian institui Corrida Inclusiva em Sumaré

Os vereadores de Sumaré aprovaram, na sessão de terça-feira (16), o PL nº 18/2021, de autoria do presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), que institui no calendário oficial do município a Corrida Inclusiva. A propositura, que recebeu 20 votos a favor, estabelece que o evento deve ocorrer no primeiro domingo subsequente ao dia 21 de setembro.

Na justificativa do projeto, o parlamentar cita que o objetivo é promover a inclusão de forma plena, através do esporte, lazer e cultura. Ela se relaciona à integração de pessoas historicamente excluídas do processo de socialização, como negros, indígenas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e pessoas de baixa renda.

Para Willian, “promover espaços de convivência, além da conscientização, é um dever do Poder Público, e temos, através dessa experiência, a oportunidade de colocar Sumaré como pioneira na realização deste evento”. A proposta, já aprovada na Câmara, aguarda sanção do Executivo Municipal. Caso seja sancionada, suas despesas correrão por dotações orçamentárias próprias, sendo suplementadas se necessário.