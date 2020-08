Pizzaria aumenta faturamento na pandemia

Em recente pesquisa realizada pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil, desde o início da pandemia do novo coronavírus, o faturamento de suas filiadas aumentou em cerca de 30%, conforme a região do país.

De acordo com o estudo, existem no país 40 mil pizzarias e metade delas operam exclusivamente por delivery, seja por aplicativos próprios ou de plataformas especializadas. O setor conseguiu registrar um crescimento, mesmo durante a pandemia, e isso se deve em partes pela adaptação de cardápio e melhoria nos serviços prestados durante o isolamento social.

Na Pizza Prime, maior rede de pizzarias 100% brasileira, comandada pelo empresário Gabriel Concon, o crescimento foi de 27%. A empresa trabalha com sabores específicos para cada região do país e além de atender pedidos realizados pelos apps tradicionais, conta com aplicativo exclusivo e cerca de 400 entregadores próprios treinados para realizar a entrega sem contato, seguindo as medidas de biossegurança.

Números do setor: