Pizza de Carambola novidade de verão do Chef

Acabou de sair do forno do Maverick Thematic Music Bar a segunda pizza da Coleção de Verão do Chef Gino Contin, a Pizza de Carambola, Presunto Royale, Erva-Doce e Melado de Romã. Dessa fez, a Napolitana ganhou um toque oriental com os sabores exóticos dessas frutas, perfeitos para combinar com a suavidade da muçarela de búfala e do presunto.

“Nessa pizza de verão, quis trazer uma fruta do oriente que tem a cara do Brasil: a carambola. Aproveitei a sua acidez e doçura para contrastar com a delicadeza e sabor do presunto Royale que ficou marinado por 60h em vinho branco e especiarias. Como base usei a muçarela de búfala em uma pizza bianca (sem molho) e, para dar um toque especial e exótico, finalizei com folhas de erva-doce fresca e gotas aromáticas de melaço de romã. Ficou uma pizza linda e com um sabor incrível”, explica Gino.

Para quem quer preparar essa pizza em casa, o chef dá a receita da sua massa de longa fermentação que leva 48 horas para ficar perfeita e os ingredientes da receita As fotos e o passo a passo da montagem dessa Pizza estão no link https://drive.google.com/drive/folders/1Z1LdvBG7uYsLZC1W9y_JF9tXiCY_TTFV?usp=sharing.

MASSA DE PIZZA DE LONGA FERMENTAÇÃO

Ingredientes:

1kg de farinha de trigo, de preferência italiana 00

600ml de água

3g de fermento seco

30g de sal

Semolina ou fubá para abrir a massa

Modo de preparo:

Massa: Separe um pouco da água para dissolver o sal. Coloque o restante da água numa tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos. Quando chegar na metade dos ingredientes, coloque a água com sal e depois o restante da farinha. Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12h. Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira. Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie. Polvilhe uma superfície com semolina ou fubá e abra uma das partes da massa com as mãos marcando a borda da pizza com os dedos. Coloque em uma forma de pizza e leve para assar em forno alto por 10 a 12 minutos.

PIZZA DE CARAMBOLA, PRESUNTO ROYALE, ERVA-DOCE E MELADO DE ROMÃ

Ingredientes para uma pizza de 35cm:

350 g de massa de longa fermentação para pizza napolitana

8 fatias de presunto Royale

270 g ou 8 fatias de queijo muçarela de búfala

Melaço de romã

Erva-doce fresca

Modo de preparo:

Pegue uma massa napolitana de 350g, abra no formato redondo de 35 cm, coloque as fatias de queijo de búfala sobre toda a massa respeitando 2cm de borda. Disponha sobre o queijo a fatias de carambola com espessura 1 cm. Cubra todo o queijo de maneira harmoniosa. Leve a pizza ao forno e asse até as bordar ficarem bem assadas e coradas ª Parte colocar a erva e o melaço: Após tirar a pizza do forno goteje sobre toda a pizza o melaço de romã e depois com o auxílio de uma tesoura corte os finos ramos da erva doce sobre toda a pizza. Finalize com Presunto Royale. Pegar as fatias (de preferência bem finas) do presunto, faça pacotinhos e coloque sobre a pizza. Em média vai entre 6 e 8 pacotinhos de presunto.

Preparo: 20 minutos

Cozimento: 5 minutos em forno napolitano. De 10 a 15 minutos no forno comum em temperatura alta.

SOBRE O MAVERICK THEMATIC MUSIC BAR

o Maverick Thematic Music Bar abriu as portas na cidade de Limeira em 2002. Naquela época o lugar era um dos poucos bares temáticos do Brasil e um dos primeiros do interior paulista a seguir essa tendência americana, com sua decoração com memoro mobília sobre carros antigos e música de qualidade, reunindo o melhor das décadas de 50 a 70.

Não demorou muito para o bar se tornar um point para os amantes de carros antigos que faziam seus encontros e expunham suas máquinas no local. Em relação à gastronomia, a casa começou oferecendo comidas de boteco e uma farta carta de cervejas importadas que eram raridade na época e, ao longo desses anos, o Mav se tonou uma das mais conceituadas pizzarias napolitanas do Brasil comanda pelo chef Gino Contin Júnior, seu fundador que também implementou no lugar uma adega especializada em rótulos brasileiros e de vinhos fora do mainstream.

Hoje, com 18 anos, o Maverick consolidou sua vocação como centro etílico, gastronômico e cultural, promovendo também cursos de pizzas napolitanas com o intuito de ampliar o conhecimento das pessoas sobre essa cultura, atendendo alunos de todo o país e marcando presença nas redes sociais com várias receitas autorais criadas pelo chef.

MAVERICK THEMATIC MUSIC BAR

Rua Paschoal Marmo, 908 – Jardim São Paulo- Limeira – SP

Telefones: (19) 3441-3721 e 3443-2276

www.maverick.com.br

www.facebook.com/maverickbar

maverick_pizza

vinogino_oficial

Horário de funcionamento: Quarta a sábado:18h às 23h – Domingo: 18h às 22h

Chef Gino Contin Jr. – Instagram: vinogino_oficial