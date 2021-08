Pitbull vítima de maus-tratos encontrado morto em Americana

Equipes da Guarda Municipal de Americana foram acionados pela equipe do Deputado Delegado Bruno Lima na manhã desta segunda-feira, 23, para auxiliar no resgate de um cão da raça pitbull com denúncia de maus-tratos, na Rua Antonio Zanaga, no bairro Bela Vista, em Americana.

A informação era de que o animal tinha um tumor na cabeça e estava bastante magro considerando a raça.

Ao chegarem no local, as equipes da Gama e do delegado se depararam com o cachorro já sem vida. O tutor não estava no local, porém a equipe conseguiu a identificação do mesmo.

O caso foi relatado à Polícia Civil e o animal encaminhado ao centro de controle de zoonoses (CCZ).