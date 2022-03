Pitbull filhote vítima de maus tratos em SB

Um Pitbull filhote, em estado de abandono, foi regatado na manhã deste sábado (19), por volta das 11h, no bairro Parque Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a ONG Cadeia para Maus Tratados Contra Animais foram acionados para verificar um um animal estaria em situação de abandono e maus tratos.

Na casa na Rua Bráulio Pio havia um cachorro da raça Pitbull filhote que estava sem água e comida. O local estava muito sujo e além disso, as duas orelhas estavam mutiladas. No local não havia ninguém, sendo que o imóvel estava vazio. O animal será encaminhado para ONG localizado no endereço Rua Joaquim Guimarães, n.° 50, Butantã, em São Paulo.

O caso foi registrado no Plantão Policial, onde o caso será investigado.

