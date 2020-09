‘Pit Stop do Bem’ reúne mulheres empreendedoras neste sábado

O ‘Pit Stop do Bem’, evento de fomento ao empreendedorismo feminino, ocorre neste sábado (26), das 9h às 12h, na Academia Corpo & Energia, em Nova Odessa. Com foco em mulheres empreendedoras, o evento organizado pela Rede Nós Mulheres vai arrecadar alimentos para o Fundo Social de Solidariedade e proporcionar a divulgação de produtos e serviços. A atividade tem apoio do Sebrae Aqui Nova Odessa e da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa).

Para participar do evento de empreendedorismo solidário, a empreendedora tem duas opções: doar um litro ou dez litros de leite. Na opção um, ela poderá participará de uma transmissão ao vivo pelo Facebook (live) para divulgar seu trabalho. Caso faça a doação maior, terá uma mesa no evento para divulgar produtos e serviços.

“Todas as empreendedoras de Nova Odessa e região estão convidadas a participar, contribuir e divulgar seu trabalho, assim como toda a sociedade também pode contribuir com a causa. Queremos que as empreendedoras cresçam e que toda a comunidade seja beneficiada com nossas ações, pois estamos unidas para o bem”, destacou a idealizadora da Rede Nós Mulheres, Priscila Grivol.

EMPREENDER SOLIDÁRIO. A Rede Nós Mulheres é uma confraria de mulheres com objetivo de divulgar, engajar e capacitar as empreendedoras para que tenham sucesso em seus empreendimentos e juntas fazermos boas ações para a sociedade. Proprietárias de negócios e entidades podem se cadastrar gratuitamente no site www.redenosmulheres.com.br. Mais informações pelo telefone 19 99428-6310.