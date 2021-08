Pista de skate do Zanaga deve ser entregue em setembro

A pista de skate do bairro Antonio Zanaga, localizada dentro do Ginásio de Esportes, deve ser entregue no mês de setembro. Nesta sexta-feira, o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e o prefeito Chico Sardelli (PV) visitaram o espaço e vistoriaram as obras em andamento.

Macris conquistou cerca de R$ 487 mil para a construção da pista e revitalização da Praça de Esportes Roberto Polatti. A verba inclui recursos carimbados para o skate depois que o esporte foi anunciado como modalidade olímpica, uma emenda destinada via Ministério dos Esportes.

Destaque em Tokyo 2021, o skate rendeu medalhas para o Brasil, como a conquista da jovem Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, pratas no street, e Pedro Barros, no park.

“A ideia agora é terminar essa obra para incentivar atletas iniciantes e profissionais neste esporte, neste espaço que na minha opinião é o melhor de Americana na modalidade. E quem sabe inspirar futuros medalhistas”, destacou Macris.

Os recursos foram pagos aos cofres municipais em parcelas em 2018 e 2019. De acordo com a gestão municipal, o atraso nas obras ocorreu por problemas com a empresa contratada. A retomada da construção aconteceu em março.

A nova pista de skate tem aproximadamente 600 m² e a obra inclui além da pista, contrapiso, mini ramp, sala para guardar skates, e demais materiais.

A vistoria foi acompanhada também por Isabel Dias, mãe do vereador Juninho Dias (MDB) e coordenadora do Instituto JR Dias, que oferece diversas modalidades esportivas gratuitas na comunidade.

“É um sonho, há muitos anos os jovens pediam uma pista, e eu falava que isso aqui era impossível. Vemos o que aconteceu nas Olimpíadas, o Brasil com duas medalhas, isso não é só o pós-anhanguera, será para Americana inteira. Não é uma pista feita de qualquer forma, é uma pista enorme, a molecada que está pra rua agora tem tudo isso aqui pra brilhar”, disse Isabel.

Isabel ainda indicou que existe a ideia de oferecer no local, através do Instituto Jr Dias, aulas gratuitas da modalidade para a população. “A nossa intenção são aulas, daqui sairão campeões, com certeza”, finalizou.