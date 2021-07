Pista de bicicross recebe nova iluminação de LED

Nesta semana, a Secretaria de Esportes de Americana fez a troca de iluminação da pista de bicicross “Pump Track”, localizada na Praia Azul. A iluminação antiga em oito pontos da pista foi substituída por lâmpadas LED, proporcionando mais eficiência, economia e segurança à população.

Além da pista de bicicross, a Prefeitura Municipal instalou também nesta quarta-feira iluminação LED nas quadras de tênis do Centro Cívico. No total, 80 pontos serão substituídos. O trabalho faz parte do Plano de Renovação e Modernização do Parque de Iluminação Pública de Americana, e está sendo realizado na cidade toda.

“Temos feito uma série de manutenções desse tipo, buscando manter a qualidade dos pontos esportivos da cidade e que aos poucos estão sendo liberados novamente para o uso da população”, disse a secretaria de Esportes, Grasiele Rezende.