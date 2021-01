A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, administradora do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico, informa que a pista de atletismo do espaço está aberta ao público todos os dias da semana, das 6 às 21 horas. A secretaria exige o uso de máscara e que o público respeite o distanciamento social por conta da pandemia do Covid-19.

O Centro Cívico fica localizado na Rua Sergipe, nº 230, bairro Colina, e o acesso para a pista de atletismo é feito pela Rua Piauí.