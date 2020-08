Piquet vence 1a e Stock tem 3 na liderança

Nelsinho Piquet adicionou uma vitória na Stock Car em seu extenso currículo, que conta com triunfos em categorias como Fórmula E, GP2 (antiga F2), Nascar e Rallycross. Neste sábado, o filho do tricampeão mundial homônimo conquistou com autoridade o lugar mais alto do pódio na Stock Car, em uma corrida marcada pela inconstância do tempo e disputas eletrizantes em Interlagos. O segundo lugar ficou com o gaúcho Cesar Ramos, que largou na pole depois de ser o mais rápido no classificatório da manhã.

Mas a briga pela liderança do campeonato tomou contornos radicais com o empate triplo na pontuação entre Ricardo Zonta, Rubens Barrichello e o próprio Cesar Ramos. Com o terceiro lugar na prova de hoje, Zonta acabou assumindo a liderança por conta do critério de desempate, uma vez que tem uma vitória na prova principal da rodada dupla de Goiânia, enquanto Barrichello venceu a corrida 2. O trio soma 52 pontos, contra 50 de Piquet, o quarto. “Com todas as circunstâncias e confusões que tivemos na corrida, com pilotos com pneus de chuva no meio dos pilotos com pneu de seco, houve situações em que quase me tiraram da pista. É assim na Stock Car. Stock Car é competitiva, e você tem de estar na hora certa e no lugar certo. E neste ano nós estamos”, resumiu Ricardo Zonta.

Depois de largar em segundo, Piquet viveu o momento decisivo na volta anterior à sua entrada nos boxes para a troca de pneu obrigatória, quando ultrapassou o pole Cesar Ramos e foi mais rápido na troca ao instalar para pista seca, disparando na frente e recebendo a bandeirada com quase seis segundos de vantagem para o piloto gaúcho.

“Era a vitória que faltava. Essa estava engasgada há três anos e finalmente a conquistamos de uma maneira bem legal. Já estava mais que na hora”, celebrou Piquet, que fez sua primeira temporada completa na categoria em 2018. A única coisa que Nelsinho “perdeu” foi a grande disputa atrás dele envolvendo mais de seis carros – e que o ajudou abrir vantagem sobre os rivais.

Ramos, por sua vez, poderia ter todos os motivos para lamentar a perda da vitória. No entanto, após um dia mágico, no qual conquistou a pole e um P2, o gaúcho era só gratidão. “Estou muito feliz com esse sábado. Claro que quando você larga na pole quer e espera ganhar, mas dentro das circunstâncias que se apresentaram o segundo lugar foi o melhor possível. Foi importante também essa experiência com os pneus de pista seca porque amanhã provavelmente será essa a condição da Corrida do Milhão Solidário, e sabemos que temos chance de brigar de novo pela vitória”, concluiu.

Neste domingo, os pilotos concentram o foco na Corrida do Milhão Solidário. Assim como hoje, eles disputarão uma tomada de tempos às 8h15 (será possível acompanhar pelo SporTV2) e largam para 40 minutos de prova mais uma volta a partir das 10h10 com transmissão da Rede Globo.

Resultado da segunda etapa:

1. Nelson Piquet Jr (Full Time Bassani – Corolla) – 21 voltas em 41min44s797

2. Cesar Ramos (Ipiranga Racing – Corolla) – a 5.833

3. Ricardo Zonta (RCM Motorsport – Corolla) – a 6.641

4. Rafael Suzuki (Full Time Bassani – Corolla) – a 7.611

5. Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC – Cruze) – a 8.194

6. Gabriel Casagrande (R. Mattheis Motorsport – Cruze) – a 9.752

7. Rubens Barrichello (Full Time Sports – Corolla) – a 9.860

8. Gaetano di Mauro (Vogel Motorsports – Cruze) – a 10.796

9. Allam Khodair (Blau Motorsport – Cruze) – a 11.723

10. Bruno Baptista (RCM Motorsport – Corolla) – a 11.825

11. Lucas Foresti (Vogel Motorsports – Cruze) – a 17.282

12. Átila Abreu (Shell V-Power – Cruze) – a 17.602

13. Daniel Serra (Eurofarma-RC – Cruze) – a 17.672

14. Diego Nunes (Blau Motorsport – Cruze) – a 18.551

15. Galid Osman (Shell V-Power – Cruze) – a 19.564

16. Cacá Bueno (Crown Racing – Cruze) – a 23.101

17. Vitor Baptista (KTF Sports – Cruze) – a 24.531

18. Julio Campos (Crown Racing – Cruze) – a 26.538

19. Denis Navarro (Cavaleiro Sports – Cruze) – a 28.099

20. Tuca Antoniazi (Hot Car Competições – Cruze) – a 43.915

21. Thiago Camilo (Ipiranga Racing – Corolla) – a 46.926

22. Marcos Gomes (Cavaleiro Sports – Cruze) – a 53.299

23. Guilherme Salas (KTF Sports – Cruze) – a 1:02.773

24. Matias Rossi (Full Time Sports – Corolla) – 4 voltas

25. Pedro Cardoso (R. Mattheis Motorsport – Cruze) – a 10 voltas

Os dez melhores no campeonato:

1. Ricardo Zonta, 52

2. Cesar Ramos, 52

3. Rubens Barrichello, 52

4. Nelsinho Piquet, 50

5. Ricardo Mauricio, 47

6. Daniel Serra, 42

7. Allam Khodair, 38

8. Cacá Bueno, 34

9. Rafael Suzuki, 33

10. Thiago Camilo, 31