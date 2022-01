Pipas causam mais de 2 mil interrupções de energia na região

Um levantamento da CPFL Energia, em todas as cidades atendidas pela CPFL Paulista, identificou crescimento de 5.17% nas ocorrências de pipas na rede elétrica em 2021. Esse número passou de 5.066 em 2020 para 5.328, em 2021. Apenas nas cidades da região de Campinas, os casos chegaram a 2.012 no último ano, mostrando que o isolamento social não impediu a brincadeira de pipas e, consequentemente, transtornos à rede elétrica.

Outro fato importante é que os casos não se concentraram durante os meses de férias escolares, como em outros anos, e tiveram números expressivos também em abril, maio, junho, agosto e setembro.

Entre as 10 cidades com mais ocorrências na região de Campinas em 2021, o município lidera o ranking com 698 casos, seguido de Hortolândia com 272 e Sumaré com 210 ocorrências.

Confira as 10 cidades da região de Campinas com mais interrupções causadas por pipas na rede elétrica em 2020 e 2021:

MUNICÍPIO 2020 2021 CAMPINAS 693 698 HORTOLÂNDIA 280 272 SUMARÉ 242 210 PIRACICABA 228 151 CAPIVARI 78 112 SANTA BÁRBARA D’OESTE 53 108 AMERICANA 94 69 MONTE MOR 102 56 ITAPIRA 42 48 COSMÓPOLIS 51 46

Segurança sempre. Por meio da campanha Guardião da Vida, a CPFL Paulista prioriza a segurança com a população e traz dicas de conscientização constantemente para evitar acidentes com a rede elétrica. Entre os assuntos, estão os perigos de brincadeiras com pipas próximo às subestações e às redes elétricas. A CPFL reforça que as pessoas nunca busquem as pipas caídas em locais com equipamentos de energia, que podem causar acidentes e até morte.

Um brinquedo inofensivo que traz transtornos quando utilizado de forma inadequada, podendo provocar acidentes graves e até fatais e corte no fornecimento de energia. Muitas pipas ficam enroscadas nos fios e causam interrupções nos meses seguintes. Isso ocorre porque a linha e a estrutura da pipa, enrolada nos cabos elétricos, se tornam condutoras de energia quando chove.

Os desligamentos e os acidentes causados pelas pipas podem ser evitados com alguns cuidados simples, indicados pela campanha Guardião da Vida. É importante escolher um local longe da fiação elétrica, como campos abertos e parques, fugindo do entorno de rodovias ou das avenidas de intenso movimento, onde também podem acontecer atropelamentos.

Não tente resgatar uma pipa enroscada na rede elétrica, pois além de provocar desligamentos no fornecimento de energia pode causar acidentes, com vítimas fatais. O ideal é soltar pipas longe da rede elétrica. Se acontecer de o brinquedo ficar preso em um fio, a melhor atitude é dá-lo como perdido.

Além disso, vale destacar que no estado de São Paulo é crime de acordo com a lei estadual nº 12.192, de 2006, usar o cerol ou a chamada “linha chilena”. Por conduzirem eletricidade, em contato com a rede elétrica, aumentam o risco de choques. Por conta do seu poder cortante, essas linhas podem romper os cabos da rede e provocar curtos-circuitos, além de colocar em risco a vida de ciclistas e motociclistas.

Confira dez dicas básicas da CPFL Paulista para uma brincadeira mais segura:

Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo de energia;

Dê preferência a espaços abertos como praças, parques e campos de futebol para usar o brinquedo;

Evite também soltar pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas ou rodovias, locais onde existe fluxo de veículos;

Nunca use cerol ou a linha “chilena”, eles são proibidos por lei (Lei Estadual – Nº 12.192, de 2006);

Evite também as “rabiolas”, pois elas enroscam nos fios elétricos, desligando o sistema, podendo provocar choques elétricos, muitas vezes fatais;

Não utilizar papel alumínio na confecção da pipa, pois é perigoso, este material pode provocar curtos-circuitos;

Caso a pipa enrosque nos fios, não tente soltá-la. O melhor a fazer é desistir do brinquedo;

Nunca tente resgatar ou remover uma pipa com canos, bambus, ou laçar o brinquedo na rede elétrica com uso de linhas. Essas atitudes podem representar sério risco à vida;

Não solte pipas em dias de chuva, com incidência de descargas atmosféricas (raios). Ela funciona como pára-raios, conduzindo energia;

Não se deve subir nas lajes das casas para empinar a pipa. Nesse caso, além de se aproximar da rede elétrica, qualquer distração pode causar uma queda.

Confira essas e outras dicas em: https://guardiaodavida.com.br/.

Em caso de falta de energia, ou acidente com uma pipa e a rede elétrica, entre em contato com os canais de atendimento da CPFL Paulista: Site: www.cpfl.com.br App: CPFL Energia WhatsApp: (19) 99908-8888 e SMS: 27351