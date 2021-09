Pipa com ‘suástica’ à venda em Americana

Um leitor do NM flagrou uma pipa com ‘suástica’ à venda em uma loja no comércio de Americana. A suástica é a cruz símbolo usada nas bandeiras nazistas da Alemanha no período da segunda guerra mundial. A loja não fica na região central da cidade e vende a pipa em meio a outros produtos sem qualquer relação com mote político/racialista.

A ‘apologia ao nazismo’ é crime no Brasil. A lei contra o racismo- Lei 7.716/89- prevê no seu artigo 20[1]: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena – Reclusão de um a três anos e multa.

No parágrafo 1º do artigo 20, há previsto o referido “Crime de Divulgação do Nazismo”:

“§1º – Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular, símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Pena – reclusão de dois a cinco anos e multa”.