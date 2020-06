Piovezan volta ao insta pra esquentar pré-campanha

O vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan (PV) voltou ao instagram para fazer um ‘esquenta’ de olho na campanha eleitoral deste ano. Com apoio incondicional do prefeito Denis Andia, Piovezan gravou um vídeo destacando obra da prefeitura. No caso, a obra é a ponte dos Viveiros.

Piovezan deve contar com apoio de vários partidos e ter uma ‘corrida pelo vice’ até as convenções.