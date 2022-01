Piovezan volta a chamar atenção para crise sanitária

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan (PV) voltou a chamar a atenção para a sequência da crise sanitária que começou com a pandemia do novo coronavírus. Usando de sua expertise de pesquisador em biologia, Piovezan foi à rádio da cidade mostrar dados e contar da evolução dos vírus e, em especial, da nova cepa ômicron. Ele faz um debate que serve também para as cidades da região. Em junho, ele já havia feito um alerta para a população.

Ele reiterou que esta não é a primeira vez que ele, como cientista, precisa por um ‘freio de arrumação’ no debate público e científico para a cidade e região.