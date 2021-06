Piovezan visita a cooperativa de reciclagem “Juntos Somos Fortes”

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou a cooperativa de reciclagem “Juntos Somos Fortes”, localizada no Parque Industrial II. Acompanhado da secretária de Governo, Patrícia Regina Marques De Martino, o prefeito foi recepcionado na quarta-feira (2) pela presidente Elisabete Maria de Lima Matos, ouvindo reivindicações e sugestões dos cooperados, e debatendo os novos projetos para o local.

Criada em 2016, a cooperativa de reciclagem “Juntos Somos Fortes” é formada por moradores da extinta favela Zumbi dos Palmares e catadores de rua de Santa Barbara d’Oeste. Conforme o relatório “Pegada Ecológica” do último trimestre (março, abril e maio), foram recicladas 111,2 toneladas de materiais, poupando 1153 árvores, 169 litros de petróleo, 15,2 toneladas de areia e 104,5 toneladas de minérios.

“Santa Bárbara d’Oeste é referência nas questões relacionadas ao Meio Ambiente. Como biólogo, sinto orgulho em ver a cidade onde nasci com projetos e ações que proporcionam sustentabilidade e qualidade de vida para as pessoas. Um dos trabalhos de destaque é o da cooperativa de reciclagem Juntos Somos Fortes. E além desta, nós temos a cooperativa Recicoplast, que estamos apoiando e logo terá grandes investimentos na organização do trabalho. Com as cooperativas e com a coleta seletiva realizada pela Prefeitura temos a expectativa de reciclar 200 toneladas por mês em nossa cidade. É Santa Bárbara cada vez mais se alinhando com o futuro e contribuindo para o avanço de toda a região”, comentou Piovezan.