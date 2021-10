Piovezan visita a Agrosafety, de análises de resíduos de contaminantes químicos

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta quinta-feira (21) a Agrosafety, empresa localizada no Distrito Industrial Bandeirantes, especialista em análises de resíduos de contaminantes químicos. Acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cruz, o prefeito foi recepcionado pelo Diretor Técnico da Agrosafety, Luiz Roberto Pimental Trevizan, e pelo CEO do Genesis Group, Nelson Bechara.

Fundada em Piracicaba, a Agrosafety instalou-se em Santa Bárbara d’Oeste em 2020 e é pertencente ao Genesis Group, empresa com 30 bases operacionais nos principais polos de produção agrícola, atuando diretamente em 900 municípios. Em Santa Bárbara dispõe de um laboratório de excelência em análises de resíduos e contaminantes químicos em alimentos, agronômico e ambiental, certificado pelo INMETRO, habilitado pela Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos e credenciado ao Ministério da Agricultura. A empresa tem metodologias validadas sob rigorosos controles de qualidade, realizando estudos para o desenvolvimento de produtos agrícolas e veterinários, em conformidade com as Boas Práticas de Laboratório.

“O ramo em que a Agrosafety atua ganha cada vez mais uma importância significativa na economia do nosso País. É motivo de orgulho para todos nós, barbarenses, sabermos que em nossa cidade há uma empresa que apresenta um trabalho de excelência neste segmento. Santa Bárbara d’Oeste apresenta hoje a diversificação do seu desenvolvimento econômico e está preparada para a ampliação dos negócios aqui existentes e também para receber novos empreendimentos”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.