Piovezan vai ao Bombeiros por projeto de nova rede de hidrantes

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta sexta-feira (24) de agenda na sede do Corpo de Bombeiros do Município. Durante o encontro foi apresentado o projeto da corporação em parceria com o DAE (Departamento de Água e Esgoto) que viabiliza a expansão de rede de hidrantes na cidade.

A agenda contou com a participação do Coronel Comandante do CBI-1, Victor de Freitas Carvalho, do Tenente Coronel Comandante do 16° GB, Harley Washington Ferreira, do Tenente Comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste, Élio Douglas Marcolino Lima, do vice-prefeito, Felipe Sanches, do diretor superintendente do DAE, Laerson Andia Junior, do presidente da Câmara Municipal, Joel Cardoso (Joel do Gás).

No encontro foi apresentado o primeiro kit de hidrante entregue ao Corpo de Bombeiros pelo Governo do Estado de São Paulo. O projeto a ser executado dispõe da instalação de kits em 15 pontos da cidade, mediante avaliações técnicas e operacionais.

Os hidrantes urbanos são instalados na rede pública de água da cidade e servem de ponto de abastecimento das viaturas do Corpo de Bombeiros, destinando-se, primordialmente, ao combate de incêndios. Atualmente a cidade conta com 73 hidrantes disponibilizados em pontos estratégicos.

“É de fundamental importância as parcerias entre o Município e instituições como o Corpo de Bombeiros. O projeto de ampliação dos hidrantes traz uma segurança ainda maior ao nosso Município”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Também estiveram no encontro os secretários André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Vinícius Furlan (Esportes), os vereadores Kátia Ferrari, Oswaldo Bachin Junior e Valmir de Alcântara – Careca do Esporte.