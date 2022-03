Piovezan vai a Canatiba saber de investimentos

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou esta semana a Canatiba – uma das maiores indústrias do Município com 350 mil metros quadrados de área construída, 2.000 colaboradores e produção mensal de mais de 11 milhões de metros lineares de tecidos que abastecem o mercado nacional e países da Europa, América Latina e África. Recepcionado pelos proprietários Romeu e Darci Covolan, Rafael visitou a Matriz, o Centro de Distribuição e o novo showroom da marca.

A companhia é segunda maior indústria têxtil da América Latina e a primeira em inovação e tecnologia. Entre seus clientes estão Renner, Riachuelo, C&A, Carmin, Hering, Sawary, Opnus, Diesel, Versace, YKKS, Galeano, G-star e mais de outros 4.000 CNPJ’s ativos.

“A Canatiba é uma das maiores empresas do nosso Município, com história de sucesso e marca mais do que consolidada. Agradeço ao Romeu e Darci Covolan pela recepção. Hoje Santa Bárbara d’Oeste vive o seu melhor momento, com bons índices em Saúde, Educação, Segurança, 100% de esgoto tratado e ampla reserva de água. E, junto com tudo isso, o desenvolvimento econômico tem avançado e muito. Santa Bárbara faz a sua parte, com muito trabalho, planejamento e ações que refletem no melhor para a nossa cidade e para a nossa gente. Vamos dando exemplo que é possível acreditar em dias melhores para o Brasil”, comentou o prefeito.