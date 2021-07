Piovezan faz balanço de reunião de trabalho com governo do Estado

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quinta-feira (15) de reunião com o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, para tratar de assuntos relacionados à Saúde, Educação e infra-estrutura, abordando novos projetos para o Município. Durante sua participação no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, nesta sexta-feira (16), o prefeito falou sobre o encontro no Palácio dos Bandeirantes. O prefeito estreou em alta na avaliação do eleitorado.

“Na reunião pude expor a preocupação que temos em alguns pontos, extremamente importantes, que merecem o olhar do Governo do Estado. A retomada do desenvolvimento econômico e social é fundamental neste momento. Observamos que isso já ocorre em Santa Bárbara, com geração de empregos e novos empreendimentos. Entretanto, devemos olhar também para a incidência de impostos, de tarifas e tributos no âmbito do Estado. Algumas alterações já estão em andamento e é dever de todos os municípios estarem prontos no ponto de vista estrutural”, disse o prefeito. “Aqui em Santa Bárbara temos feito um trabalho ao longo dos últimos anos, com 100% de esgoto tratado, reforço no abastecimento de água – troca e modernização de redes e uma nova represa que vem por aí -, com mobilidade urbana, com novas vias interligando a nossa cidade. Tudo isso proporciona estes novos empreendimentos que estão em implantação e que ainda serão inaugurados neste segundo semestre. É uma somatória de esforços”, acrescentou Rafael.

Ainda de acordo com o prefeito, a pandemia trouxe uma nova realidade para vários segmentos da administração pública. “Por conta das dificuldades financeiras, muitas pessoas deixaram de pagar o seu plano de Saúde e hoje dependem única e exclusivamente da rede municipal. O mesmo ocorre com a Educação, com alunos que deixaram a rede particular e hoje estão nas redes públicas. Sendo assim, o Estado tem que dar o suporte aos Municípios para o pleno atendimento, conforme prevê o pacto que existe entre Município, Estado e Federação”, ponderou.

Piovezan deixou claro que Santa Bárbara d’Oeste está pronta para os novos investimentos que, em breve, serão anunciados. “Daqui a pouco compartilharemos grandes notícias para Santa Bárbara d’Oeste. O que tivemos foi uma agenda extremamente produtiva, defendendo os interesses da nossa cidade, sendo perseverante na busca de recursos e projetos. Serão novos convênios para a Saúde, Educação, infra-estrutura, áreas para convívio das pessoas, entre outros setores”, finalizou o prefeito.