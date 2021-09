Piovezan recebe visita do novo comandante do 19º BPMI

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recebeu nesta segunda-feira (20) a visita do Tenente Coronel PM Adriano Daniel, que assumiu recentemente o comando do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Americana (que responde também pelo comando da PM do Município de Santa Bárbara d’Oeste).

A visita contou ainda com a presença do vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, do presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Joel Cardoso (Joel do Gás), da comandante da 2ª Companhia da PM, sediada em Santa Bárbara, Capitã PM Carolina Pádua Rosa Berbel, além do ex-comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior e assessor parlamentar do deputado federal Junior Bozzella, coronel Luiz Horácio Raposo Borges de Moraes.

Assuntos relacionados à Segurança Pública do Município foram abordados no encontro, “Santa Bárbara d’Oeste é hoje a cidade mais segura do Estado de São Paulo, conforme estudo do renomado Instituto Sou da Paz. Trabalhamos todos os dias para que os bons índices sejam mantidos. É o esforço coletivo que traz a qualidade de vida ao cidadão”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.