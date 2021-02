Piovezan recebe bispo Dom Devair da Fonseca

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recebeu nesta sexta-feira (5) a visita do novo bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca. Nomeado pelo Papa Francisco, o bispo é natural de Franca, tem 53 anos e é o 6º bispo diocesano de Piracicaba.

A visita também contou com a presença do coordenador da Pastoral da Diocese de Piracicaba, padre Kleber Danelon, e do coordenador de Comunidades da Diocese, César José Bueno Quirino, da Comunidade Missionária “Operários da Messe”.