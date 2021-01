Piovezan fala da primeira semana como prefeito

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta sexta-feira (8) do Jornal Santa Bárbara Hoje, programa da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz. Esta foi a primeira participação do Chefe do Executivo barbarense na emissora desde que tomou posse no dia 1º de janeiro.

“A participação do prefeito às sextas-feiras está mantida e é sempre um prazer estar na Santa Bárbara FM. Com isso, temos a oportunidade, pelo rádio, de prestarmos contas ao cidadão barbarense, informando sobre tudo o que ocorre em nossa cidade”, comentou o prefeito. Assuntos relacionados à primeira semana da Administração Municipal foram abordados, entre eles as obras e ações propostas para o início de 2021, além do enfrentamento do Município ao Coronavírus (Covid-19).

A participação semanal do prefeito Rafael Piovezan no Jornal Santa Bárbara Hoje ocorrerá todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas.