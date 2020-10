Piovezan distribui plano de governo

O candidato a prefeito do PV em Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan começou, neste final de semana, a distribuição do seu plano de governo- a ideia é a continuidade do que tem sido feito nos últimos oito anos de gestão Denis Andia.

“Hoje, iniciamos uma parte essencial da nossa caminhada – nosso Plano de Governo começa a chegar até você!”, escreveu Piovezan nas redes sociais. O plano se chama ‘Ideias Para Continuar Avançando’ e perfaz um conjunto de novas propostas elaboradas para dar sequência ao trabalho dos últimos 8 anos.

Ainda segundo Piovezan, o plano é aberto às sugestões dos barbarenses.

FACE E INSTA– A ideia do verde é passar a semana publicando no Story um novo tema e suas várias propostas, que depois estarão sempre disponíveis Facebook e arquivadas nos Destaques do Stories.