Piovezan participa da reinauguração do Supermercado Maziero

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quinta-feira (20) da reinauguração do Supermercado Maziero – loja da Vila Linópolis. A nova loja, localizada na Rua Peregrino de Oliveira Lino, apresenta cerca de 700 metros quadrados de área e foi implantada em duas etapas, com a ampliação concluída em dezembro de 2020 e posterior reforma e modernização da parte até então existente reinaugurada nesta manhã.

Acompanhado do vice-prefeito Felipe Sanches, o prefeito foi recepcionado pelos proprietários Valdemar Maziero, a esposa Maria de Lourdes Covolam Maziero e a filha Roseli Aparecida Maziero Margato.

“A história do Supermercado Maziero está ligada à história da Vila Linópolis e da nossa cidade. A relação entre os clientes e o supermercado vai além do comércio, sendo de carinho e admiração. Fico honrado com o convite para participar de um momento especial como esse. O Supermercado Maziero faz parte da história de Santa Bárbara d’Oeste e do nosso desenvolvimento”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

O Supermercado Maziero é um dos mais tradicionais de Santa Bárbara d’Oeste. A história teve início em 16 de setembro de 1973, com a inauguração da primeira loja, na Vila Linópolis. Dez anos depois, em 28 de novembro de 1983, a segunda loja foi inaugurada no bairro São Francisco, em sociedade com a família Pontim. Também em sociedade com a família Pontim, a terceira loja do Supermercado Maziero foi inaugurada em 18 de junho de 2020, no Parque Residencial do Lago.