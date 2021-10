Piovezan participa da entrega do certificado ISO 9001 à Casa da Criança

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quarta-feira (6) da entrega do certificado ISO 9001 à Casa da Criança. O certificado atesta excelência operacional e aprimoramento de gestão da entidade, que atende cerca de 1.200 crianças do município, com programas relacionados à Educação e Promoção Social.

O ato também contou com a participação do presidente da Casa da Criança, Jefferson D’Ávila, diretores e voluntários da entidade, do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste entre os anos de 2013-2016 e 2017-2020, Denis Andia, dos vereadores Joi Fornasari e Bachin Junior e dos representantes da empresa SGS ICS Certificadora, José Hamilton Silva e Gustavo Queiroz.

“Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. O trabalho realizado pela Casa da Criança faz sentido na vida das pessoas, das crianças e, sobretudo, na vida da nossa cidade. Sabemos o quanto isso é especial e o quanto cada um tem que ter uma questão vocacional e um dom pra poder vir aqui trabalhar e levar o que tem de melhor para as crianças. É um trabalho muito bonito e cheio de desafios, que não são poucos, levando amor, carinho e ensino para quem tanto precisa. A certificação ISO-9001, eu não tenho dúvida, é uma representação de tudo aquilo que a Casa da Criança vem fazendo nos últimos anos. Coloca no lugar correto a pedra fundamental do que a Casa da Criança representa para a sociedade, o quanto vocês são engajados na melhoria diária do serviço prestado”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“Receber a certificação ISO 9001 é motivo de honra e orgulho para todos nós da Casa da Criança. Isso demonstra que o trabalho realizado desde sempre em nossa entidade é organizado e de credibilidade. A Casa da Criança é uma das poucas entidades do País a contar com tal certificação. Agradeço a todos que trabalharam para esse prêmio e também ao prefeito Rafael Piovezan pela forte parceria firmada junto ao Município”, acrescentou o presidente da Casa da Criança, Jefferson D’Ávila.