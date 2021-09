Piovezan participa da celebração aos 150 anos dos batistas no Brasil

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou na noite de sexta-feira (10) da sessão solene em celebração aos 150 anos dos batistas no Brasil, evento organizado pela Convenção Batista do Brasil, Convenção Batista do Estado de São Paulo e Igreja Batista Memorial em Santa Bárbara d’Oeste. A solenidade realizada na Casa de Eventos Jardins marcou o sesquicentenário da fundação da primeira Igreja Batista em solo nacional, ocorrida no ano de 1871 em Santa Bárbara d’Oeste.

“Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com vocês e sinto-me honrado em participar de um momento tão importante para os batistas do Brasil. A história de Santa Bárbara d’Oeste passa também por tudo o que a Igreja Batista fez desde sua fundação em nossa cidade e, consequentemente, em nosso País. São histórias que se somam. É a história de cada barbarense que foi responsável em construir a nossa cidade, proporcionando chegarmos onde estamos hoje: uma cidade com mais de 200 anos, 200 mil habitantes, protagonista no Estado de São Paulo e no Brasil, com 100% de esgoto tratado, os melhores índices na Educação, na Segurança, uma ampla rede de Saúde, preparada para o futuro. Tudo isso ocorre graças ao alicerce construído por muitos em nossa cidade, entre eles os batistas”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

O evento dos 150 anos dos batistas no Brasil reuniu o presidente da Convenção Batista do Brasil, Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos, o diretor-executivo da Convenção Batista do Brasil, Pr. Sócrates Oliveira de Souza, o presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, Pr. Genilson Vaz, o diretor-executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, Pr. Adílson Ferreira dos Santos, o orador oficial e presidente emérito da Convenção Batista do Estado de São Paulo, Pr. Irland Pereira de Azevedo, o presidente da Igreja Batista Memorial em Santa Bárbara d’Oeste, Pr. Elinaldo Pita Lourenço da Silva, além de representantes de igrejas de vários municípios do País, representantes de entidades, entre outros.