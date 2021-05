Piovezan no ato dos 100 anos do Estadio “Antônio Guimarães”

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou no sábado do ato em celebração aos 100 anos do Estádio “Antonio Lins Ribeiro Guimarães”, casa do União Agrícola Barbarense Futebol Clube- realizado no centro do gramado.

Inaugurado em 22 de maio de 1921, o Estádio “Antonio Guimarães” foi palco de grandes jogos da história do União Barbarense e recebeu os grandes clubes do Estado de São Paulo e do Brasil. “Muitas histórias foram escritas neste estádio, que recebeu grandes jogos e faz parte da história de Santa Bárbara d’Oeste. Para nós é motivo de orgulho participar do centenário da casa do União Barbarense. Que em breve este estádio possa novamente receber os grandes jogos e seja palco de novas conquistas do nosso União”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Entre os presentes no ato o vice-prefeito, Felipe Sanches, os secretários de Esportes, Vinícius Furlan, e de Desenvolvimento Econômico, André Cruz, o presidente da Câmara Municipal, Joel Cardoso – Joel do Gás, o presidente do União Barbarense, Daniel de Castro, além de diretores do clube, e a neta de Antônio Guimarães, Áurea Regina Camargo Guimarães.