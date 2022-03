Piovezan acompanha mutirão de cirurgia de catarata

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, acompanhou nesta sexta-feira (18) o mutirão de cirurgia de catarata realizado pela Prefeitura, com procedimentos no Hospital Santa Bárbara. Neste mês de março, 110 pacientes foram atendidos, com 55 cirurgias realizadas no dia 11 e 55 cirurgias realizadas nesta sexta-feira. Com isso, o número de cirurgias de catarata realizadas nos últimos meses é de cerca de 1000 procedimentos.

“Santa Bárbara d’Oeste apresentava uma demanda histórica de cirurgia de cataratas. E, transformando toda a rede municipal de Saúde nos últimos anos, com muito planejamento e esforço, estamos colocando toda a situação em ordem e estamos próximos de zerar a fila por cirurgias. Em virtude da pandemia, as cirurgias não foram realizadas e agora, com os índices epidemiológicos melhorando, estamos praticamente encerrando a fila deste tipo de procedimento. É algo que muda a vida das pessoas”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Durante sua visita ao Hospital, o prefeito conversou com os pacientes que realizaram o procedimento nesta sexta-feira, com o Dr. Victor Simoncelli, responsável pelos procedimentos, e esteve acompanhado da secretária de Saúde, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, sendo recepcionado pelo presidente da entidade, Aparecido Donizete Leite.