Piovezan faz ato de conscientização e ação ambiental

O prefeito de Santa Bárbara d´Oeste, Rafael Piovezan, realizou o plantio de um ipê rosa junto com alunos da Emefei “Profª Rosa Lee Carr Conti” nesta terça-feira (21) em celebração ao Dia da Árvore. A muda de ipê rosa foi plantada em frente ao Paço Municipal, na Avenida Monte Castelo. O ato em frente ao Paço Municipal representa o compromisso da Administração com o meio ambiente e a arborização urbana, lançando o Plano de Coleta Seletiva nos Prédios Públicos, além do Concurso do Mascote da Coleta Seletiva na Rede Municipal de Ensino.

“Não tem nada mais simbólico e importante no Dia da Árvore do que trazer a conscientização das crianças para esse compromisso social com o meio ambiente, sustentabilidade e a qualidade de vida. Nos próximos anos elas poderão acompanhar essa muda crescendo e florescendo, despendo nelas o interesse pelas questões ambientais”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

A data também marca o lançamento do “Programa Municipal de Coleta Seletiva em Prédios Públicos”. “Nós demos um passo importante com a instituição deste programa, tendo como parceiros representantes de cada secretaria para ajudar a controlar e gerir os resíduos de maneira correta”, declarou o prefeito.

O Programa de Coleta Seletiva em Prédios Públicos integra um plano de ações do prefeito Rafael Piovezan. “Teremos a separação efetiva de materiais recicláveis desde o Paço Municipal, escolas, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e todas as repartições públicas do município e todo esse material vai ser revertido para a geração de renda das famílias que trabalham nas cooperativas. O exemplo vem de casa”, declarou o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro.

Para o trabalho de conscientização e mudança de hábitos, a Secretaria de Educação lançou o Concurso do Mascote da Coleta Seletiva para representar o programa. Os alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino poderão participar criando o mascote, que será submetido à avaliação de uma comissão organizadora. Os participantes poderão enviar seus desenhos até o dia 7 de outubro ao NEA (Núcleo de EDucação Ambiental) “Fioravante Luiz Angolini”.

Participaram do plantio da muda os alunos Lorenzo Alves Hernandez, Heloísa Morília, Livia Nielsen dos Santos, Lorena Fillei da Silva e Lucas Pessoa Perugia, acompanhados de suas mães e da diretora da Emefei “Profª Rosa Lee Carr Conti”, Marilena Victoriano.

Arborização urbana e plantio

Somente neste ano já foram plantadas mais de 16 mil mudas em APPS (Áreas de Preservação Ambiental) pela Prefeitura e DAE (Departamento de Água e Esgoto). Na cidade até o monento foram plantadas 342 árvores por meio do “Disk Árvore”, serviço gratuito à população que visa harmonizar a árvore com a iluminação pública, ligação de esgoto, água, com o trãnsito na calçada e integra um planejamento de arborização urbana já instituído no município.

Nos últimos anos, mais de 50 mil mudas de árvores foram plantadas em Santa Bárbara d’Oeste. As ações de reflorestamento foram intensificadas, contribuindo para a preservação e recuperação dos mananciais que abastecem o Município. A projeção é plantar 250 mil árvores nos próximos 15 anos.