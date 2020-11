Como o NM havia previsto, a eleição em Santa Bárbara d’Oeste terminou com resultado super apertado. O candidato do PV Rafael Piovezan bateu o antes favorito Dr José/PSD por apenas 747 votos de diferença. O resultado saiu por volta da meia noite do domingo e durante horas o time de Dr José comemorou a vitória, mas não contou com a apuração do TSE, que deu vitória ao adversário.